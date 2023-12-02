الغرافة يستعيد الصدارة والريان يقسو على الأهلي

استعاد الغرافة صدارة الدوري القطري لكرة القدم، رغم تعادله مع الوكرة 1-1، السبت، في الجولة العاشرة التي شهدت استعادة الريان التوازن بفوز صريح على الأهلي 4-0.

وفي المباراة الأولى، بادر الوكرة بالتسجيل عبر الأنغولي غيلسون دالا (30)، وجنب الجزائري ياسين إبراهيمي فريقه الخسارة بتسجيل هدف التعادل (67).

وعاد فريق المدرب البرتغالي بيدرو مارتينيز إلى المركز الأول الذي فقده موقتاً لصالح السد الجمعة، بعدما رفع رصيده إلى 23 نقطة بفارق نقطة عن السد الذي يملك مباراتين أقل.

وتجاوز الوكرة صدمة الخسارة الأولى في البطولة أمام العربي في الجولة الماضية 1-2، وبات في رصيده 18 نقطة وتراجع إلى المركز الرابع.

ورغم أفضلية الغرافة بالوصول والتهديد، الا أن فريق المدرب الإسباني تينتين ماركيز افتتح النتيجة عبر دالا الذي استغل الكرة الركنية المرتدة من التونسي فرجاني ساسي وسددها في الشباك (30).

واستطاع إبراهيمي أن يعدل النتيجة بعد تمريرة عرضية متقنة من أحمد الجانحي ووضعها في الشباك الخالية (67).

وأهدر إبراهيمي متصدر قائمة الهدافين (13 هدفاً) فرصة سانحة لخطف النقاط الثلاث عندما وصلته تمريرة العاجي يوهان بولي أمام المرمى فسدد بطريقة غريبة فوق العارضة (88).

وفي المباراة الثانية استعاد الريان نغمة الانتصارات ليقسو على الأهلي 4-0.

وسجل أهداف المباراة كل من الإسباني رودريغو مورينو (4) والبرازيلي رورجر غيديش هدفين (64 و85) والمغربي اشرف بن شرقي (69).

وأكمل الأهلي المباراة منقوصاً عقب طرد عبد الرشيد إبراهيمي (54)

ورفع فريق المدرب البرتغالي ليناردو جارديم رصيده إلى 19 نقطة متقدماً إلى المركز الثالث، فيما تجمد رصيد الأهلي عند النقطة التاسعة في المركز العاشر.