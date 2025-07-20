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الفرنسية بواسو تفوز في هامبورج بباكورة ألقابها في التنس

منذ ساعتين
كرة التنس

كرة التنس

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توجت الفرنسية لوا بواسو بلقب بطولة هامبورج المفتوحة للتنس اليوم الأحد، بفوزها 7-5 و6-3 على المجرية آنا بوندار، لتحقق أول لقب في مسيرتها.

وفي مواجهة بين لاعبتين تخوضان أول نهائي لهما في منافسات الفردي بإحدى بطولات اتحاد لاعبات التنس المحترفات، عادت بواسو المصنفة الخامسة بالبطولة من تأخرها 4-صفر في المجموعة الأولى، وكسر إرسالها مبكرا في المجموعة الثانية، لتحرز لقب بطولة هامبورج من فئة 250 نقطة على الملاعب الرملية.

وأحدثت بواسو (22 عاما) ضجة كبيرة الشهر الماضي في أول ظهور لها في القرعة الرئيسية بإحدى البطولات الأربع الكبرى، عندما دخلت بطولة فرنسا المفتوحة كواحدة من المشاركات ببطاقة دعوة، لتخرج من من قبل النهائي أمام كوكو جوف التي توجت باللقب.

وقالت بواسو “هذه المرة الأولى التي ألقي فيها خطاب الفوز، لذا أرجو أن تتحملوني”. قبل أن تقول كلمة شكرا باللغة الألمانية للجمهور في الملعب.

وتعرضت بواسو لخيبة أمل بخسارتها في الدور الأول من التصفيات في بطولة ويمبلدون، لكنها استعادت مستواها مرة أخرى على الملاعب الرملية.

ومن المقرر أن ترتقي إلى أفضل تصنيف لها في مسيرتها وهو 63 عالميا، في تصنيف اتحاد لاعبات التنس المحترفات الذي سيصدر غدا الاثنين.

    المصدر :
  • رويترز

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