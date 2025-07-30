الفلبينية إيالا تضطر للانسحاب من بطولة سينسيناتي للتنس

اللاعبة الفلبينية ألكسندرا إيالا خلال إحدى مباراتها في بطولة مدريد المفتوحة للتنس بمدريد يوم 24 أبريل نيسان 2025. تصوير: خوان مدينا - رويترز

اضطرت الفلبينية الواعدة ألكسندرا إيالا للانسحاب من المشاركة في بطولة سينسيناتي المفتوحة للتنس المقررة في أغسطس آب المقبل، بسبب إصابة في الكتف.

وكانت إيالا (20 عاما) خطفت الأنظار بعدة مفاجآت في مارس آذار الماضي، إذ حققت انطلاقة مذهلة في بطولة ميامي المفتوحة ووصلت إلى الدور قبل النهائي دون أن تخسر أي مجموعة.

وحققت إيالا خلال تلك الانطلاقة انتصارات مفاجئة على ايلينا أوستابنكو وماديسون كيز وايجا شيانتيك وباولا بادوسا، قبل أن توقف جيسيكا بيجولا مغامرتها في البطولة.

وشاركت إيالا في بطولة إيستبورن عبر التصفيات وشقت طريقها حتى وصلت إلى النهائي، لكنها خسرت أمام الأسترالية مايا جوينت.

وذكر اتحاد لاعبات التنس المحترفات عبر موقعه على الإنترنت أن إيالا أصبحت خلال هذا العام أول فلبينية تصل إلى المراكز 100 الأولى في التصنيف العالمي.

وتحتل إيالا الآن المركز 65 بالتصنيف علما بأنها احتلت المركز 56 في نهاية يونيو حزيران، وهو الأفضل في مسيرتها حتى الآن.