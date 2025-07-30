الأربعاء 5 صفر 1447 ﻫ - 30 يوليو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الفلبينية إيالا تضطر للانسحاب من بطولة سينسيناتي للتنس

منذ 41 دقيقة
اللاعبة الفلبينية ألكسندرا إيالا خلال إحدى مباراتها في بطولة مدريد المفتوحة للتنس بمدريد يوم 24 أبريل نيسان 2025. تصوير: خوان مدينا - رويترز

اللاعبة الفلبينية ألكسندرا إيالا خلال إحدى مباراتها في بطولة مدريد المفتوحة للتنس بمدريد يوم 24 أبريل نيسان 2025. تصوير: خوان مدينا - رويترز

A A A
طباعة المقال

اضطرت الفلبينية الواعدة ألكسندرا إيالا للانسحاب من المشاركة في بطولة سينسيناتي المفتوحة للتنس المقررة في أغسطس آب المقبل، بسبب إصابة في الكتف.

وكانت إيالا (20 عاما) خطفت الأنظار بعدة مفاجآت في مارس آذار الماضي، إذ حققت انطلاقة مذهلة في بطولة ميامي المفتوحة ووصلت إلى الدور قبل النهائي دون أن تخسر أي مجموعة.

وحققت إيالا خلال تلك الانطلاقة انتصارات مفاجئة على ايلينا أوستابنكو وماديسون كيز وايجا شيانتيك وباولا بادوسا، قبل أن توقف جيسيكا بيجولا مغامرتها في البطولة.

وشاركت إيالا في بطولة إيستبورن عبر التصفيات وشقت طريقها حتى وصلت إلى النهائي، لكنها خسرت أمام الأسترالية مايا جوينت.

وذكر اتحاد لاعبات التنس المحترفات عبر موقعه على الإنترنت أن إيالا أصبحت خلال هذا العام أول فلبينية تصل إلى المراكز 100 الأولى في التصنيف العالمي.

وتحتل إيالا الآن المركز 65 بالتصنيف علما بأنها احتلت المركز 56 في نهاية يونيو حزيران، وهو الأفضل في مسيرتها حتى الآن.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

ليون مارشان
مارشان يحطم الرقم القياسي العالمي في سباق 200 متر فردي متنوع للرجال
لويس دياز
الصفقة الكبرى.. الجناح الكولومبي لويس دياز ينتقل رسمياً إلى بايرن ميونخ
بطل الملاكمة الأولمبي مولوغونوف
فضيحة منشطات تهز عالم الملاكمة.. إيقاف البطل الأولمبي الأوزبكي مولوغونوف

الأكثر قراءة

طقس لبنان
تحضروا لموجة حرّ جديدة في الأسبوع الثاني من آب!
الشيخ بهاء رفيق الحريري
بهاء الحريري يصل بيروت غداً
غوتيريش يدعو الحكومة والجيش اللبنانيين إلى نزع سلاح حزب الله
العد العكسي بدأ.. مخازن "الحزب" تحت المراقبة