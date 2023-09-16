الفوز الخامس توالياً.. مان سيتي يواصل مشواره بالدوري الإنجليزي

سجل جيريمي دوكو وبرناردو سيلفا وإرلينج هالاند في الشوط الثاني ليتعافى مانشستر سيتي من تأخره بهدف ويفوز 3-1 على وست هام يونايتد ويستعيد تصدره للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وكان ليفربول قد تصدر الدوري بشكل مؤقت بعد الانتصار 3-1 على ولفرهامبتون واندرارز، لكن سيتي تألق في الشوط الثاني وحصد النقاط الثلاث ليستعيد القمة سريعا.

واقترب سيتي من التقدم بهدف مبكر بعد سبع دقائق، لكن توماس سوتشيك لاعب وست هام أبعد الكرة من على خط المرمى، ثم تألق زميله الحارس ألفونس أريولا وتصدى لمحاولة أخرى.

وأرسل يوسكو جفارديول مدافع سيتي كرة عرضية داخل منطقة الجزاء لكن زميله الهداف هالاند سدد خارج المرمى في فرصة أخرى خطيرة.

وبعد التعرض لضغط كبير، تقدم وست هام بهدف في الدقيقة 36 بعدما أرسل فلاديمير سوفال كرة عرضية قابلها جيمس وارد-براوس بضربة رأس داخل الشباك.

وأدرك دوكو التعادل بعد 43 ثانية من بداية الشوط الثاني، ثم سجل سيلفا من مدى قريب وهالاند في الدقيقتين 76 و86 على الترتيب، ليحافظ سيتي على العلامة الكاملة ويصبح رصيده 15 نقطة على القمة، وبفارق نقطتين عن توتنهام هوتسبير وليفربول وثلاث نقاط عن برايتون آند هوف ألبيون. ويحتل وست هام المركز السادس برصيد عشر نقاط.

وقال بيب جوارديولا مدرب سيتي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) “قدمنا مباراة رائعة”.

وأضاف المدرب الإسباني “حتى أثناء التأخر بهدف في الشوط الأول أمام فريق رائع في الكرات الثابتة، كنا نلعب بكفاءة، وتحلينا بالصبر في الشوط الثاني”.

وسيلعب سيتي في المباراة المقبلة أمام رد ستار بلجراد في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.