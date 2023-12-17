الفيفا: إقامة كأس العالم للأندية في منتصف 2025 وبطولة قارية جديدة للأندية في 2024

قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الأحد، إن بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد والمخطط إقامتها في 2025 لتشمل 32 فريقاً ستقام في الفترة من 15حزيران حتى 15 تموز في حين ستقام بطولة قارية جديدة للأندية سنويا اعتبارا من العام المقبل.

وأثار هذا الإعلان انتقادات من الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين (فيفبرو) الذي قال إن قرار إقامة بطولة موسعة لكأس العالم للأندية في نهاية الموسم الأوروبي يظهر “عدم مراعاة” الصحة البدنية والنفسية للاعبين.

وكان الفيفا قد أعلن عن توسيع كأس العالم للأندية في وقت سابق من هذا العام وصوت بالإجماع على اختيار الولايات المتحدة لاستضافة النسخة الأولى من البطولة.

واجتمع مجلس الفيفا في مدينة جدة السعودية للتصديق على مواعيد كأس العالم للأندية وأكد أن البطولة الجديدة للأندية المسماة كأس القارات ستُلعب في العام المقبل وستجمع الفائز بدوري أبطال أوروبا مع فريق سيأتي من خلال جولة فاصلة بين فرق عدة قارات.

وستقام الجولة الفاصلة للبطولة الجديدة للأندية المسماة كأس القارات في 14 ديسمبر كانون الأول 2024، يليها النهائي في 18 من الشهر ذاته.

وقال إنفانتينو رئيس الفيفا “ستضم البطولة جميع أبطال الاتحادات القارية الحاليين للأندية.

“(البطولة) تختتم بنهائي في ملعب محايد بين الفائز بدوري أبطال أوروبا والفائز من التصفيات القارية بين أندية من اتحادات قارية أخرى”.

*”ضغوط نفسية وبدنية شديدة”

وستتكون نسخة 2025 من البطولة التي ستقام كل أربع سنوات من ثماني مجموعات تضم كل مجموعة أربعة فرق، حيث يتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى مراحل خروج المغلوب، وهو نفس نظام كأس العالم للمنتخبات.

وستتوقف بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الحالي، وهي بطولة سنوية تضم سبعة فرق، بعد أن تنتهي النسخة التي تستضيفها السعودية حاليا.

ويشهد النظام الحالي

للبطولة مشاركة أبطال أوروبا وأمريكا الجنوبية من الدور قبل النهائي بينما يبدأ أبطال الاتحادات القارية الأخرى من الأدوار التي تسبق قبل النهائي.

ومع ذلك، فإن مواعيد كأس العالم للأندية تمنح الفرق الأوروبية المتأهلة القليل من الوقت للراحة بين موسمي 2024-2025 و2025-2026.

وعادة ما ينتهي الموسم الأوروبي في شهر مايو أيار ويقام نهائي دوري أبطال أوروبا في الأسبوع الأول من شهر يونيو حزيران، بينما يبدأ الموسم الجديد في آب.

وقال فيفبرو في بيان “ستقلل البطولة الموسعة وقت الراحة والتعافي لهؤلاء اللاعبين في نهاية موسم 2024-2025، وستزيد من اضطراب البطولات المحلية من خلال تغيير التوازن بين المسابقات المحلية والدولية.

“سيتعين على اللاعبين تقديم أداء جيد في نهاية موسم مدته 11 شهرا مع احتمال ضئيل بالحصول على قسط كاف من الراحة قبل بدء الموسم التالي.

وأضاف البيان “الضغوط النفسية والبدنية الشديدة عند قمة اللعبة هي مصدر القلق الرئيسي للاعبين الذين يشاركون في العديد من المسابقات مع الأندية والمنتخبات، مما يؤدي إلى الإرهاق والإصابات البدنية ومشاكل الصحة النفسية وتراجع الأداء والمخاطر المتعلقة باستمراريه المسيرة المهنية”.