الخميس 1 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 14 ديسمبر 2023 |
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الفيفا: الأندية أنفقت مبلغا قياسا للوكلاء في 2023

منذ دقيقتين
الفيفا
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قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في تقريره السنوي بعنوان “وكلاء الانتقالات الدولية في كرة القدم” الذي صدر الخميس إن أندية اللعبة دفعت مبلغا قياسيا قدره 888.1 مليون دولار كرسوم خدمات لوكلاء اللاعبين خلال 2023 بزيادة قدرها 42.5 بالمئة عن العام السابق.

وسجل الرقم القياسي السابق في 2019 حين يلغ الانفاق العالمي على عمولات وكلاء اللاعبين في صفقات الانتقالات 654.7 مليون دولار. في المقابل أُنفق مبلغ 623.2 مليون دولار في 2022.

وأضاف الفيفا أن الأندية الإنجليزية كانت الأكثر إنفاقا بفارق ضخم هذا العام حيث بلغ إجمالي إنفاقها أكثر من 280 مليون دولار. وأنفقت الأندية الأوروبية 86.6 بالمئة من إجمالي الإنفاق العالمي هذا العام.

وواصلت الأندية السعودية إنفاقها بسخاء هذا العام حيث أنفقت ما يقرب من مليار دولار في فترة الانتقالات لجذب كبار اللاعبين من أوروبا وحلت في المركز الثاني لأكثر من دفع عمولات لوكلاء اللاعبين بقيمة 86 مليون دولار.

وقال الفيفا في تقريره “إن عدد الانتقالات الدولية مع وكيل يتصرف نيابة عن اللاعب وصل إلى مستوى قياسي عام 2023 بإجمالي 3353 صفقة انتقال.

“وهذا يعادل 15.4 بالمئة من إجمالي صفقات الانتقالات ويمثل زيادة قدرها 8.4 بالمئة مقارنة بعام 2022”.

وفي سابقة هي الأولى من نوعها في كرة القدم النسائية أنفقت الأندية المحترفة أكثر من مليون دولار على عمولات الوكلاء، وكان المبلغ الإجمالي أقل بقليل من 1.4 مليون دولار.

ودخل الوكلاء في خلافات مع الفيفا بعد أن خسروا استئنافا في يوليو تموز الماضي لمنع اللوائح الجديدة التي من شأنها وضع حد أقصى لعمولات الانتقالات الخاصة بهم وتطبيق اختبارات للحصول على ترخيص.

    المصدر :
  • رويترز

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