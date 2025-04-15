الفيفا يدرس مواجهة فاصلة بين لوس أنجلوس وأمريكا المكسيكي

قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إنه سيبحث إقامة مواجهة فاصلة بين ناديي لوس أنجليس الأمريكي وكلوب أمريكا المكسيكي لمشاركة أحدهما في كأس العالم للأندية بعد استبعاد نادي ليون من البطولة الشهر الماضي.

واُستبعد نادي ليون من كأس العالم للأندية التي تقام في الولايات المتحدة في الفترة من 14 يونيو حزيران إلى 13 يوليو تموز المقبلين لعدم التزام النادي المكسيكي بقواعد الملكية المتعددة للأندية رغم أن محكمة التحكيم الرياضية قد سجلت استئناف ليون ضد القرار.

وقال إنفانتينو للصحفيين في ملعب مرسيدس بنز في أتلانتا أمس الاثنين “في غضون أسبوعين سيكون لدينا القرار النهائي والمحدد وسنحترم أي قرار.

“ما نتطلع له هو أنه إذا أكدت محكمة التحكيم الرياضية قرار لجنة الاستئناف، فإن نية الفيفا إقامة مواجهة فاصلة بين الفريق الذي خسر نهائي دوري أبطال الكونكاكاف أي لوس أنجليس والفريق التالي في التصنيف وهو أمريكا”.

وقال الفيفا إن البطولة الموسعة لكأس العالم للأندية بمشاركة 32 فريقا ستمنح جوائز مالية قدرها مليار دولار.