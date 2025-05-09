الفيفا يوافق على إقامة كأس العالم للسيدات بمشاركة 48 فريقاً اعتباراً من نسخة 2031

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إن مجلسه وافق على اقتراح توسيع كأس العالم للسيدات من 32 منتخبا لتشمل 48 اعتبارا من نسخة 2031 في اجتماع افتراضي اليوم الجمعة.

وستعتمد بطولة كأس العالم التي تضم 48 منتخبا على نظام 12 مجموعة، ما يزيد العدد الإجمالي للمباريات من 64 إلى 104، وهو نفس عدد مباريات كأس العالم الموسعة للرجال في عام 2026، لتزداد مدة البطولة بواقع أسبوع واحد.

وستضم كأس العالم للسيدات 2027، التي ستقام في البرازيل، 32 منتخبا. وكانت نسخة 2023 في أستراليا ونيوزيلندا هي الأولى التي هذا العدد من المنتخبات، مقارنة ببطولة 2019 التي استضافتها فرنسا وضمت 24 منتخبا.

وقال جياني إنفانتينو رئيس الفيفا في بيان “لا يتعلق الأمر فقط بمشاركة 16 منتخبا إضافيا في كأس العالم للسيدات، بل يتعلق باتخاذ الخطوات التالية فيما يتعلق بالكرة النسائية بشكل عام”.

وأضاف “المزيد من الاتحادات الأعضاء في الفيفا لديها الفرصة للاستفادة من البطولة لتطوير هياكل كرة القدم النسائية لديها من وجهة نظر شاملة”.

وتستعد الولايات المتحدة الأمريكية للفوز بشرف استضافة نسخة 2031 باعتبارها الدولة المرشحة الوحيدة لاستضافة البطولة، وهي المرة الثالثة التي تستضيف فيها البلاد البطولة بعد أن استضافتها سابقا في عامي 1999 و2003.

وبريطانيا هي الدولة الوحيدة المرشحة لاستضافة نسخة 2035. ولم يتم بعد التصديق على مستضيفي نسختي 2031 و2035.

وعلى الرغم من وجود مخاوف من أن تكون المباريات من طرف واحد بوجود 48 منتخبا، فإن إنفانتينو قال إن نسخة 2023 أظهرت أن المنتخبات المشاركة في البطولة تقلص الفارق مع النخبة.

وأضاف “كأس العالم للسيدات 2023، هي النسخة الأولى التي فازت فيها منتخبات من جميع الاتحادات القارية بمباراة واحدة على الأقل ووصلت منتخبات من خمسة اتحادات قارية إلى مراحل خروج المغلوب، هذا من بين العديد من الأرقام القياسية الأخرى التي وضعت معيارا جديدا للتنافسية العالمية”.

وتابع “هذا القرار يضمن لنا الحفاظ على الزخم فيما يتعلق بتنمية كرة القدم النسائية على مستوى العالم”.