القبض على العداء كيرلي يحرمه من المشاركة في لقاء ميامي

قال منظمو سلسلة جراند سلام تراك لألعاب القوى اليوم الجمعة إن العداء فريد كيرلي الفائز بميداليتين أولمبيتين في سباق 100 متر، أُلقي القبض عليه ولن يشارك في النسخة الأولى من لقاء جائزة ميامي الكبرى ضمن السلسلة.

وكان من المقرر أن يتنافس كيرلي، الذي فاز ببرونزية سباق 100 متر في أولمبياد باريس 2024 وفضية السباق نفسه في أولمبياد طوكيو 2020، في سباق 100 متر أيضا غدا السبت وسباق 200 متر يوم الأحد ضمن لقاء ميامي.

وقال منظمو جراند سلام تراك في بيان “أُلقي القبض على فريد كيرلي الليلة الماضية. القضية قيد التحقيق، ويُفترض توجيه جميع الاستفسارات إلى مكتب قائد شرطة مقاطعة بروارد”.

وأضاف البيان “لن يشارك فريد في منافسات مطلع الأسبوع. وليس لدينا أي تعليق إضافي في الوقت الحالي”.

وتواصلت رويترز مع ممثل كيرلي للتعليق. ولم يُقدم مكتب قائد شرطة مقاطعة بروارد تفاصيل فورية حول اعتقال كيرلي عند اتصال رويترز به.

وذكرت تقارير إعلامية أن كيرلي البالغ من العمر 29 عاما اتُهم بالاعتداء باللمس أو الضرب ضمن مشاجرة في فندق الإقامة، ولم يتم تحديد أي موعد لإطلاق سراحه.

وشارك كيرلي في اللقاء الافتتاحي لسلسلة جراند سلام تراك، الشهر الماضي في كينجستون في جاميكا.

وجرى إطلاق جراند سلام تراك، التي تتضمن أربعة لقاءات في عام 2025، من جانب مايكل جونسون الحائز على أربع ميداليات ذهبية أولمبية.

وتشكل جراند سلام تراك سلسلة منافسة للدوري الماسي لألعاب القوى الذي حمل لواء هذه الرياضة لفترة طويلة في مختلف أنحاء العالم والذي يتضمن 15 لقاء في العام تقام في مدن مختلفة.