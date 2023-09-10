القبلة الفاضحة.. روبياليس يستقيل من رئاسة الاتحاد الإسباني

أعلن لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم في بيان (الأحد 10-9-2023) أنه سيستقيل من منصبه على خلفية الفضيحة التي أثارتها قبلة في شفتي لاعبة على غير رغبتها خلال الاحتفال بالفوز بكأس العالم للسيدات.

وقدمت المدعية العامة الإسبانية يوم الجمعة شكوى إلى المحكمة العليا ضد روبياليس بالاعتداء الجنسي والإكراه بسبب تقبيل اللاعبة جيني إيرموسو بعد الفوز بكأس العالم في سيدني في 20 أغسطس آب.

وكان الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) قد أعلن إيقاف روبياليس عن ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم لمدة ثلاثة أشهر في انتظار نتائج تحقيق يجريه الفيفا في الواقعة.

وقال روبياليس في بيان “بعد الإيقاف السريع من جانب الفيفا بالإضافة إلى باقي الإجراءات (التأديبية) التي تعرضت لها، من الواضح أنني لن أتمكن من العودة إلى منصبي”.

وأضاف روبياليس “الإصرار على الانتظار والتشبث (بالمنصب)… لن يقدم أي شيء إيجابيا، لا للاتحاد أو للكرة الإسبانية. من بين أمور أخرى، لأن هناك قوى بحكم الواقع ستمنع عودتي”.

وقال أيضا إنه استقال أيضا من منصبه كنائب لرئيس اليويفا.

وشدد روبياليس على أن القبلة كان بالتراضي، لكن الواقعة أثارت استياء بين اللاعبات في أوساط المجتمع الإسباني.

وبدا أن روبياليس متمسك بروايته، وقال “أؤمن بالحقيقة وسأبذل كل ما في وسعي لأكشفها”.