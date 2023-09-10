الأثنين 25 صفر 1445 ﻫ - 11 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

القبلة الفاضحة.. روبياليس يستقيل من رئاسة الاتحاد الإسباني

منذ 8 دقائق
رئيس الاتحاد الإسباني لويس روبياليس

رئيس الاتحاد الإسباني لويس روبياليس

A A A
طباعة المقال

أعلن لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم في بيان (الأحد 10-9-2023) أنه سيستقيل من منصبه على خلفية الفضيحة التي أثارتها قبلة في شفتي لاعبة على غير رغبتها خلال الاحتفال بالفوز بكأس العالم للسيدات.

وقدمت المدعية العامة الإسبانية يوم الجمعة شكوى إلى المحكمة العليا ضد روبياليس بالاعتداء الجنسي والإكراه بسبب تقبيل اللاعبة جيني إيرموسو بعد الفوز بكأس العالم في سيدني في 20 أغسطس آب.

وكان الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) قد أعلن إيقاف روبياليس عن ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم لمدة ثلاثة أشهر في انتظار نتائج تحقيق يجريه الفيفا في الواقعة.

وقال روبياليس في بيان “بعد الإيقاف السريع من جانب الفيفا بالإضافة إلى باقي الإجراءات (التأديبية) التي تعرضت لها، من الواضح أنني لن أتمكن من العودة إلى منصبي”.

وأضاف روبياليس “الإصرار على الانتظار والتشبث (بالمنصب)… لن يقدم أي شيء إيجابيا، لا للاتحاد أو للكرة الإسبانية. من بين أمور أخرى، لأن هناك قوى بحكم الواقع ستمنع عودتي”.

وقال أيضا إنه استقال أيضا من منصبه كنائب لرئيس اليويفا.

وشدد روبياليس على أن القبلة كان بالتراضي، لكن الواقعة أثارت استياء بين اللاعبات في أوساط المجتمع الإسباني.

وبدا أن روبياليس متمسك بروايته، وقال “أؤمن بالحقيقة وسأبذل كل ما في وسعي لأكشفها”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

خفيتشا كفاراتسخيليا
عاشق لريال مدريد.. برشلونة يخطط للتعاقد مع جناح نابولي
هانز فليك
إقالة فليك من تدريب ألمانيا بسبب النتائج السلبية
منتخب ألمانيا لكرة السلة
ألمانيا تتوج ببطولة كأس العالم لكرة السلة

الأكثر قراءة

زلزال
"موقع خطير جدًا".. خبير زلازل لبنانيّ يُحذّر من تحفيز الفوالق!
الوميض الأزرق يظهر مجدداً قبيل زلزال المغرب
فيديو غريب.. الوميض الأزرق يظهر مجدداً قبيل زلزال المغرب!
عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس
تحذير مرعب للعالم الهولندي.. زلزال سيضرب دولة عربية قريباً