الكندية ماكنتوش تستهدف انتزاع عرش السباحة من ليديكي

تسعى الكندية الشابة سمر ماكنتوش إلى انتزاع عرش الأسطورة الأمريكية كاتي ليديكي في بطولة العالم للسباحة والألعاب المائية التي تنطلق في سنغافورة يوم الأحد المقبل، في بداية فصل جديد ومثير للمنافسة بينهما.

وحافظت ليديكي على هيمنتها على سباق 800 متر سباحة حرة، بعدما توجت بأربع ميداليات ذهبية أولمبية، وتأمل في أن تصبح أول سباحة تفوز بسبعة ألقاب عالمية في نفس السباق عندما تخوضه في سنغافورة.

وفي مايو أيار الماضي، حطمت ليديكي رقمها القياسي العالمي السابق، الذي سجلته قبل تسع سنوات.

وقالت ليديكي لموقع سويم سوام عقب السباق “لطالما تعاملت مع كل سباق بعقلية أن شيئا كهذا قد يحدث. حتى لو لم يتحقق ذلك على مدار سنوات طويلة، فإنني لا أزال أحافظ على هذا النهج”.

ويبدو أن ماكنتوش (18 عاما) هي المنافسة الوحيدة القادرة على تهديد تفوق ليديكي في بطولة العالم. إذ كانت على بُعد ثانيتين فقط من رقم الأمريكية (28 عاما) الشهر الماضي، في إشارة واضحة إلى أن الجماهير قد تشهد تغييرا قريبا على الصدارة.

وأنهت ماكنتوش سلسلة انتصارات ليديكي التي استمرت 13 عاما في هذا الحدث العام الماضي، عندما تفوقت عليها بنحو ست ثوان خلال سباق أقيم في أورلاندو بولاية فلوريدا.

وقالت ماكنتوش للصحفيين هذا الشهر “في كل مرة أتنافس فيها مع كاتي، أتعلم منها الكثير، ودائما ما تكون سباقاتنا رائعة. نحن نُخرج أفضل من بعضنا البعض”.