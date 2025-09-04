الكندي هوبكنسون يحل محل إيلز في منصب الرئيس التنفيذي لنيوكاسل

أعلن نيوكاسل يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الخميس، تعيين الكندي ديفيد هوبكنسون رئيسا تنفيذيا للنادي خلفا لدارين إيلز.

واستقال إيلز لأسباب صحية بعد الإعلان في سبتمبر أيلول الماضي عن تشخيص إصابته بالسرطان.

وانضم هوبكنسون إلى نيوكاسل بعد أن شغل منصب الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في مجموعة ماديسون سكوير جاردن سبورتس حيث قاد العمليات التجارية لفريقي نيويورك نيكس ونيويورك رينجرز.

والفريقان من أبرز الكيانات في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين ودوري هوكي الجليد في أمريكا الشمالية على الترتيب ويتنافسان في ماديسون سكوير جاردن في مدينة نيويورك.