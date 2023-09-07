الكويت تهزم البحرين ودياً

تغلب منتخب الكويت على نظيره البحريني 3-1، الخميس، على استاد نادي الضباط في دبي، في مباراة دولية ودية في كرة القدم ضمن استعدادات الجانبين لخوض التصفيات المشتركة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 والتي تنطلق في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

تقدم الفائز عبر أحمد الظفيري (4) وشبيب الحادي (56 و65) قبل أن يذلل الخاسر النتيجة في الدقيقة 71.

ويستهل “الأزرق” مشواره في التصفيات بمواجهة الهند في 16 تشرين الثاني (نوفمبر) في الكويت قبل أن يشد الرحال للقاء المتأهل من ملحق التصفيات بين أفغانستان ومنغوليا في 21 من الشهر ذاته.

ويقيم المنتخب معسكراً تدريبياً في دبي، يستمر حتى 12 من الشهر الجاري، ويشهد خوضه مباراة ودية أخرى مع قيرغيزستان يوم الإثنين المقبل.

ويسعى الجهاز الفني بقيادة البرتغالي روي بينتو إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من المباراتين بعدما سبق له خوض رحلة إعداد أخرى هذا الصيف عبر معسكر تدريبي في القاهرة لعب خلاله مباراتين مع زامبيا، وحقق الفوز فيها بثلاثة أهداف من دون رد، والثانية مع المنتخب الأولمبي السوداني وفاز 2-1، قبل أن يشارك في بطولة كأس اتحاد جنوب آسيا والتي حلّ فيها ثانياً بعد خسارته أمام الهند المضيفة بركلات الترجيح إثر التعادل 1-1، علماً بأنه في البطولة ذاتها، وفي دور المجموعات تعادل مع الهند 1-1 وتغلب على نيبال 3-1 وباكستان برباعية نظيفة، وفي نصف النهائي اجتاز بنغلاديش بهدف دون مقابل.