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الكيني كورير يهيمن على ماراثون بوسطن

منذ 48 دقيقة
ماراثون بوسطن

ماراثون بوسطن

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تغلب الكيني جون كورير على تعثره بعد انطلاقه بقليل ليفوز بماراثون بوسطن بعد أن أنهى السباق في زمن قدره ساعتين وأربع دقائق و45 ثانية اليوم الإثنين.

وتعافى الفائز بماراثون شيكاجو العام الماضي بسرعة، وانطلق بعيدا عن منافسيه عند علامة 20 ميلا (32.18 كيلومتر)، ليبتعد بفارق دقيقة واحدة عن أقرب ملاحقيه قبل ميلين (3.21 كيلومتر) على النهاية، قبل أن يركض حتى خط النهاية.

وحصل التنزاني ألفونس سيمبو على المركز الثاني بعد أن أنهى السباق في ساعتين وخمس دقائق وأربع ثوانٍ بعد أن تفوق على الكيني سريبان كوتوت في الرمق الأخير.

وعزز كورير بهذا الفوز إرث عائلته في ماراثون بوسطن، بعد فوز شقيقه الأكبر ويسلي بالسباق في عام 2012.

    المصدر :
  • رويترز

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