الكيني وانيوني يسجل رقما قياسيا عالميا في سباق الميل على الطرق

سجل الكيني إيمانويل وانيوني (السبت 27-4-2024) رقما قياسيا عالميا في سباق الميل على الطرق في لقاء هيرتسوجيناوراخ بألمانيا إذ أنهى السباق بزمن قدره ثلاث دقائق و54.5 ثانية.

وكان هذا أول مشاركة رسمية للكيني وانيوني في سباق الميل للرجال.

وحطم العداء البالغ من العمر 19 عاما الرقم القياسي السابق (3:56.13‭ ‬دقيقة) الذي سجله الأمريكي هوبز كيسلر في أكتوبر تشرين الأول الماضي.

واحتل كيسلر، الذي شارك في السباق أيضا اليوم السبت، المركز الثاني بزمن قدره 3:56.1 دقيقة.

وفاز وانيوني، المتخصص في سباق 800 متر، بفضية بطولة العالم لألعاب القوى العام الماضي في بودابست قبل أن يفوز بالميدالية الذهبية في الدوري الماسي 2023.