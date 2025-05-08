اللجنة المنظمة للوس انجلوس 2028 تكشف عن موقعي حفلي الافتتاح والختام

أعلنت اللجنة المنظمة لأولمبياد لوس انجلوس 2028 اليوم الخميس أن كولوسيوم لوس انجلوس التذكاري وملعب صوفي في إنجلوود بكاليفورنيا سيستضيفان حفلي افتتاح وختام دورتي الألعاب الأولمبية والبارالمبية.

وسيجرى تقاسم حفل الافتتاح المقرر في 14 يوليو تموز 2028 بين الكولوسيوم التاريخي، الذي سيصبح أول موقع يستضيف فعاليات في ثلاث دورات أولمبية، وملعب صوفي، وذلك في أول مرة يقام بها الحفل في موقعين.

وقال كيسي واسرمان رئيس اللجنة المنظمة في بيان “الأماكن المختارة لحفلي الافتتاح والختام لعام 2028 ستسلط الضوء على التاريخ الرياضي الغني للوس انجلوس ومستقبلها المتطور، وتعرض أفضل ما يمكن أن تقدمه لوس انجليس على الساحة العالمية.

“هذان الموقعان الاستثنائيات سيصنعان تجربة لا تنسى، إذ سيستقبلان المشجعين من جميع أنحاء العالم في دورتين أولمبية وبارالمبية لم يسبق لهما مثيل، وسيشهدان ما سيُسجل باعتباره إحدى أكثر دورات الألعاب روعة في التاريخ”.

وسيقام حفل الختام في 30 يوليو تموز في الكولوسيوم، وقال المنظمون إنه سيشكل احتفالية لا تُنسى.

وسيقام حفل افتتاح الدورة البارالمبية في 15 أغسطس آب 2028 على ملعب صوفي معقل فريقي لوس انجلوس رامز ولوس انجلوس تشارجرز، بينما سيقام حفل الختام المقرر في 27 أغسطس في الكولوسيوم، معقل فريق يو.إس.سي تروجانز لكرة القدم الأمريكية.