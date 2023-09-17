اللقب الـ16.. روجيه فغالي يحرز بطولة رالي لبنان الدولي

أحرز السائق اللبناني روجيه فغالي وملاحه جوزف مطر على “فولسفاكن بولو جي تي آي رالي 2” لقب رالي لبنان الدولي ال45 الذي نظمه النادي اللبناني للسيارات والسياحة على مدى ثلاثة أيّام، وهو المرحلة الرابعة من بطولة الشرق الأوسط.

واحتل عبدالله الرواحي (سلطنة عمان) وملاحه عطا الحمود (الأردن) على “سكودا فابيا ار5 رالي 2” المركز الثاني واللبناني باسل بو حمدان وملاحه فراس الياس على “سكودا فابيا رالي 2” المركز الثالث.

ومع انسحاب السائق القطري ناصر صالح العطيه وملاحه ماتيو بوميل من السباق بعد انحراف سيارتهما “فولسفاكن بولو جي تي آي رالي 2” عن المسار في المرحلة الخاصة الخامسة للسرعة السبت، بسط فغالي سيطرته على مجريات السباق وحلق عاليا في الصدارة من دون أي منافسة تاركا الصراع على المركز الثاني بين سائقين اثنين وهما الرواحي وبو حمدان بعد انسحاب أليكس فغالي من المنافسة في اليوم الأخير.

وأنهى فغالي السباق متقدما على وصيفه الرواحي بفارق 3 دقائق و46 ثانية وبفارق 4 دقائق و42 ثانية عن الثالث بو حمدان.

وهذا اللقب الـ16 لفغالي في السباق، وبه عزز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز.

وأقيمت الأحد اربع مراحل خاصة للسرعة في المتن وسجل خلالها فغالي اسرع وقت، ولم يضغط بشكل كبير خوفا من أي مفاجأة قد تحصل.

وأقيم حفل التتويج بحضور وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال القاضي هنري خوري ووزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال المهندس وليد نصار والدكتور رجا لبكي ممثلا وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور جورج كلاس، والعميد سمعان طراد ممثلا قائد الجيش العماد جوزاف عون، والرائد جورج حبشي ممثلا مدير عام الأمن العام اللواء الياس البيسري، النقيب مارك جرجس ممثلا مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، رئيس النادي المنظم المحامي ايلي آصاف، أمين عام النادي كميل اده، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الرياضة الميكانيكية عماد لحود، أعضاء مجلس الإدارة، مسؤولي الاتحاد الدولي للسيارات “فيا”، مسؤولي الرالي، مسؤولي الشركات الراعية وحشد من رجال الصحافة والاعلام.