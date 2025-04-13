الليتواني أليكنا يحطم الرقم القياسي العالمي في رمي القرص للرجال

حقق الليتواني ميكولاس أليكنا إنجازا تاريخا اليوم الأحد بتحطيم الرقم القياسي العالمي في رمي القرص ليصبح أول رياضي يتجاوز 75 مترا.

وسجل الشاب (22 عاما) رمية بلغت مسافة 75.56 مترا في لقاء رامونا بولاية أوكلاهوما ضمن منافسات الجولة البرونزية القارية، المستوى الثالث لبطولات الاتحاد الدولي داخل القاعات، محطما رقمه القياسي العالمي السابق بأكثر من متر.

وكان أليكنا قد حقق هذا الإنجاز في نفس اللقاء العام الماضي، حيث تعد هذه البطولة المفضلة لدى رماة النخبة بسبب الرياح المواتية، إذ دفع القرص لمسافة 74.35 متر.

وكان الفائز بالميدالية الفضية في أولمبياد 2024 في حالة رائعة، إذ افتتح المنافسة برمية قياسية عالمية بلغت 74.89 متر قبل تعزيز رقمه في الجولة الرابعة.

وأثار الأسترالي ماثيو ديني الإعجاب أيضا، متجاوزا الرقم القياسي الذي سجله أليكنا العام الماضي برمية بلغت 74.78 مترا.