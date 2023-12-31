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المدافع بايي يعود إلى فياريال

منذ ساعة واحدة
لاعبو نادي فياريال

لاعبو نادي فياريال

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أعلن نادي فياريال المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم الليلة الماضية أنه تعاقد من جديد مع لاعبه السابق إيريك بايي في صفقة انتقال حر يستمر بمقتضاها مدافع منتخب ساحل العاج في صفوف الفريق حتى 2025.

وكان بايي (29 عاما) بدأ مسيرته الكروية في صفوف إسبانيول الإسباني ولعب لفياريال ما بين 2015 و2016 قبل الانتقال إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي في يونيو\حزيران 2016.

وانضم قلب الدفاع إلى بشيكطاش التركي بناء على عقد دائم في سبتمبر أيلول الماضي بعد أن أمضى الموسم الماضي معارا في صفوف أولمبيك مرسيليا الفرنسي بعد تراجع فرصه في اللعب في مانشستر يونايتد بسبب الإصابات.

وأعلى بشيكطاش إلغاء عقد بايي بالتراضي بعد ثلاثة أشهر فقط من ضم اللاعب الذي خاض خمس مباريات فقط بألوانه.

    المصدر :
  • رويترز

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