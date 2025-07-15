المدرب الإسباني مارتي سيفوينتس يتولى قيادة ليستر بعد الهبوط

أعلن نادي ليستر سيتي المنافس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم اليوم الثلاثاء تعيين المدرب السابق لكوينز بارك رينجرز مارتي سيفوينتس مدربا له بعقد لمدة ثلاث سنوات.

وأعلن نادي ليستر سيتي انفصاله عن مدربه السابق رود فان نيستلروي الشهر الماضي بعد هبوط النادي إلى الدرجة الثانية الإنجليزي بعد احتلاله المركز الثامن عشر في الدوري الممتاز.

وقال سيفوينتس في بيان نشره ليستر سيتي “هذا ناد رائع يتمتع بتاريخ عريق ويشرفني أن يُطلب مني المساعدة في كتابة الفصل التالي (من تاريخه)”.

وسبق للمدرب الإسباني (43 عاما) أن درب هامربي، وقاده إلى نهائي كأس السويد والتأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي. وتولى تدريب كوينز بارك رينجرز في أكتوبر تشرين الأول 2023.

ومنح نادي كوينز بارك رينجرز المدرب سيفوينتس إجازة نهاية الخدمة في أبريل نيسان الماضي، قبل مباراته الأخيرة في دوري الدرجة الثانية، حيث أنهوا الموسم في المركز 15، بفارق سبع نقاط عن منطقة الهبوط.

ويبدأ ليستر سيتي مشواره في دوري الدرجة الثانية لموسم 2025-2026 على أرضه ضد شيفيلد وينزداي في 10 أغسطس آب المقبل.