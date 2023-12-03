المدرب دايك: الفوز منح إيفرتون ثقة "بعد العقوبة"

أعلن شون دايك مدرب إيفرتون المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم الليلة الماضية أن اللعب بعد العقوبة التي فرضت على النادي وهي خصم 10 نقاط من رصيده هو بماثبة “بداية جديدة” لكنه أكد أن الفوز بهدف دون رد على نوتنغهام فورست في الدوري منح النادي ثقة بالنفس.

وكان الانتصار أول فوز لإيفرتون منذ خصم 10 نقاط من رصيده بسبب مخالفات مالية خلال موسم 2021-2022.

وقدم إيفرتون طعنا في العقوبة الجمعة الماضي.

وقال دايك للصحافيين “الأمر يشبه بداية جديدة. ما الذي يمكن أن نفعله حتى تصلنا أخبار جديدة؟

“تحدثنا مع اللاعبين وقلنا لهم. انظروا لا يمكننا القيام بشيء حيال ما حدث. لا حيلة لنا في ذلك. تفهموا الأمر تماما. واتفقنا جميعا على استعدادنا لتقبل الأمر وهذا ما فعلوه حتى الآن.”

وأضاف المدرب دايك: “أول انتصار بعد العقوبة. مفرح جدا. وهو يمنح ثقة للجمهور والمجموعة واللاعبين. لأنه لا يزال بوسعهم النظر إلى قائمة ترتيب فرق البطولة في مرحلة ما ولا يزال عليهم الانتظار لمعرفة نتيجة الطعن. ولذا فإنه يتعين علينا في الوقت نفسه الاستمرار في أداء مهمتنا.”

ويحتل إيفرتون المركز 18 بين فرق الدوري الإنكليزي الممتاز العشرين برصيد بسبع نقاط من 14 مباراة ويسعى للابتعاد عن مراكز الهبوط الثلاثة الأخيرة قبل نهاية الموسم.