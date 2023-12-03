المدرب ميشيل يدعو جيرونا للاستمتاع بالتألق التاريخي

بعد الفوز 2-1 على بلنسية أمس السبت 2\12\2023 أوضح ميشيل مدرب جيرونا إنه حريص على الاستمتاع بالأداء التاريخي لفريقه في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم هذا الموسم وعدم التفكير في السباق على لقب البطولة “لأن الفريق ليس في هذا المستوى”.

وأحرز كريستيان ستواني هدفين متأخرين في غضون خمس دقائق في ملعب فريقه ليضمن لجيرونا البقاء في الصدارة بالتساوي مع ريال مدريد برصيد 38 نقطة من 15 مباراة.

وقال ميشيل للصحفيين “أعتقد أنه من الجيد الإقرار بأننا نصنع تاريخا. نعم. من غير الطبيعي أن نحقق 12 انتصارا في 15 مباراة.

“لذا علينا الاستمتاع كثيرا بهذه اللحظة يغض النظر عن نتيجة مباراة مدريد وغرناطة وبغض النظر عما يحدث غدا بين برشلونة وأتليتيكو مدريد. أي فارق سيحدثه هذا بعد أن نجحنا بالفعل في الفوز في 12 من 15 مباراة.”

وأضاف ميشيل “هذه أرقام تحققت عن جدارة واستحقاق لكنها أرقام فريق يقاتل على كل شيء وليس فريقا يطمح للقتال على لقب الدوري. لسنا في هذا المستوى.

“هناك أمر يتعين أن يكون واضحا جدا في أذهاننا وهو أنه من الصعب وضع فريقنا في مستوى ريال مدريد أو برشلونة أو أتليتيكو مدريد.”

ولم يسبق لجيرونا الفوز بلقب الدوري الإسباني الأول وأفضل ترتيب حصل عليه خلال تاريخه في البطولة كان المركز العاشر وكان في موسمي 2017-2018 و2022-2023 بعد أن اشترت مجموعة سيتي لكرة القدم حصة أغلبية في أسهم النادي.

وسيحل فريق ميشيل ضيفا على برشلونة في الجولة المقبلة من الدوري الإسباني في 11 ديسمبر\كانون الأول الجاري.