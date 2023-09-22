المغربي زكريا أبو خلال يتعرّض لإصابة قوية

سيبتعد المهاجم المغربي الدولي زكريا أبو خلال لأشهر عدة عن الملاعب بسبب الإصابة، بحسب ما أعلن ناديه تولوز الفرنسي في بيان.

وخرج أبو خلال (23 عاماً) في الدقيقة 40 من مباراة فريقه مع سان جيلواز البلجيكي الخميس، في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات في الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) في كرة القدم.

أصيب أحد لاعبي منتخب المغرب، الذي حقق انجازاً تاريخياً ببلوغه نصف نهائي مونديال قطر 2022، بركبته اليمنى ولم يتمكن من ترك المستطيل الأخضر إلا بعد تدخل الجهاز الطبي.

وبتسجيله ثلاثة أهداف في خمس مباريات، كان أبو خلال، القادم من ألكمار الهولندي في 2022، أفضل مسجل لفريقه في الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وأوضح بيان تولوز، صاحب المركز 13 في الدوري الفرنسي “ستُجرى فحوص طبية جديدة للتأكد من نوعية الإصابة ومدة غيابه”.

وهذه ضربة جديدة لتولوز، المفتقد منذ بداية الموسم لمهاجمه الهولندي الشاب إبراهيم سيسوكو، الذي تعرّض لإصابة بقدمه ستبعده حتى تشرين الثاني (نوفمبر).