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المغرب يفوز باستضافة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2025

منذ 11 ثانية
علم المغرب

علم المغرب

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فاز المغرب الأربعاء بشرف استضافة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2025 ليحل محل غينيا التي تم تجريدها من حق التنظيم العام الماضي.

وفاز المغرب بعد انسحاب الجزائر وزامبيا إضافة لعرض مشترك من بنين ونيجيريا قبل تصويت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي (الكاف) في القاهرة الأربعاء.

وكانت الدولة الواقعة في شمال أفريقيا مرشحة بقوة وسيكون هذا القرار دفعة لآمالها في استضافة كأس العالم 2030 مع البرتغال وإسبانيا.

وهذه هي المرة الثانية فقط التي يستضيف فيها المغرب الحدث الرياضي الأكثر شعبية في أفريقيا بعد حوالي أربعة عقود من المرة السابقة عام 1988.

    المصدر :
  • رويترز

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