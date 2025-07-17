الملاكم دوبوا: ألفاريز سيخسر رهانه على فوز أوسيك

قال الملاكم البريطاني دانييل دوبوا إن كانيلو ألفاريز سيخسر نصف مليون دولار راهن بها على فوز أولكسندر أوسيك بنزال سيقام بينهما بعد غد السبت على لقب بطل العالم بلا منازع في وزن الثقيل.

وأبدى ألفاريز بطل العالم لوزن فوق المتوسط بلا منازع دعمه لأوسيك عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وقال دوبوا (27 عاما) في مؤتمر صحفي في استاد ويمبلي في لندن اليوم الخميس بحضور أوسيك (38 عاما) “هذا لا يعني شيئا بالنسبة لي.

“سيخسر أمواله. أنا فقط أركز الآن. لنبدأ النزال”.

وعد دوبوا، الذي حقق 22 فوزا ومني بخسارتين فقط، بأنه سيكتب السيناريو الخاص به للنزال، وهو إعادة لنزال خسره في بولندا عام 2023، وأكد لمنافسه الأوكراني الذي لم يخسر في 23 نزالا حسم 14 منها بالضربة القاضية أنه سيكون مقاتلا مختلفا.

قال دوبوا “أنا في مستوى مختلف الآن ومستعد لتخطي أي شيء يوم السبت للحصول على الأحزمة. هذه هي صناعة التاريخ… أنا متعطش ومستعد لذلك.”

قال إيجيس كليماس مدير أعمال أوسيك إن الملاكم الأوكراني هزم دوبوا مرة وسيفعلها مجددا وشكك في أن يكون الملاكم اللندني مختلفا حقا.

وأضاف “إنه نفس الرجل. ما الذي يمكن أن يغيره في غضون عامين؟ لا يمكنك تدريب عقلك وأعتقد أن هذا هو نقطة ضعفه”.

قال أوسيك إنه يتوقع إيقاف دوبوا وتجاهل الأسئلة المتعلقة بعمره.

وأضاف “أحترم هذا الشاب الصغير. إنه متحمس وأنا كذلك. لست عجوزا. 38 عاما ليس عجوزا. سنرى. إنه يوم السبت”.

وخسر دوبوا نزاله السابق أمام أوسيك بالضربة القاضية في الجولة التاسعة في ظل حالة من الجدل بعد أن مُنح البطل وقتا للتعافي مما اعتبره الحكم ضربة منخفضة.

ويحمل دوبوا لقب الاتحاد الدولي للملاكمة، بينما يحمل أوسيك أحزمة المجلس العالمي والرابطة العالمية والمنظمة العالمية.

ويمكن لدوبوا أن يصبح أول بريطاني يحقق لقب بطل وزن الثقيل بلا منازع منذ لينوكس لويس في عام 1999 بينما يسعى أوسيك إلى أن يكون بطل وزن الثقيل بلا منازع بأربعة أحزمة للمرة الثانية بعد التنازل عن لقب الاتحاد الدولي للملاكمة العام الماضي.