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المهاجم الأرجنتيني تيفيز يُعاني من آلام في الصدر ويُنقل للمستشفى

منذ 6 دقائق
كارلوس تيفيز

كارلوس تيفيز

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أعلن نادي أتليتيكو إندبندينتي الذي يدربه حاليا كارلوس تيفيز أن المهاجم الأرجنتيني السابق دخل المستشفى بسبب آلام في الصدر.

وتولى تيفيز، الذي خاض 76 مباراة مع الأرجنتين ولعب لأندية بوكا جونيورز ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي ويوفنتوس، تدريب إندبندينتي في أغسطس آب 2023.

وقال النادي إن المدرب (40 عاما) نقل إلى مستشفى ترينيداد في سان إيسيدرو بعد أن اشتكى من آلام في الصدر.

وأضاف في بيان “أجرى (المستشفى) الفحوصات المعتادة لتيفيز وكانت النتائج جيدة.

“سيبقى تيفيز في المستشفى كإجراء احترازي حتى يتم الانتهاء من كافة الفحوصات”.

وفاز تيفيز بلقبين في الدوري الإنجليزي الممتاز مع يونايتد وآخر مع سيتي إضافة إلى لقبين في الدوري الإيطالي مع يوفنتوس.

وبعد اعتزاله في 2021، تولى تيفيز تدريب روساريو سنترال في 2022.

    المصدر :
  • رويترز

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