الموافقة على تنظيم مسابقة للجولف للفرق المختلطة في أولمبياد لوس انجلوس 2028

قال الاتحاد الدولي للجولف اليوم الثلاثاء إن منافسات الفرق المختلطة ستقام لأول مرة في أولمبياد لوس انجلوس 2028 وستتكون الفرق من رياضي واحد ورياضية واحدة من المسابقات الفردية.

وقالت رابطة لاعبي الجولف المحترفين إن المسابقة ستتألف من 36 حفرة مقسمة على جولتين مكونتين من 18 حفرة بحد أقصى فريق واحد لكل دولة.

وقال أنتوني سكانلون المدير التنفيذي للاتحاد الدولي للجولف إن الحدث الجديد من شأنه أن يساعد في تعزيز المكانة الأولمبية لهذه الرياضة منذ عودتها إلى البرنامج لأول مرة منذ أكثر من قرن في دورة الألعاب الأولمبية ريو 2016.

وقال سكانلون في بيان “حققت رياضة الجولف نجاحا لا يصدق في باريس 2024، ومع استمرارنا في البناء على الزخم من ريو 2016 وطوكيو 2020، نحن متحمسون لجذب المزيد من الاهتمام إلى رياضتنا من خلال هذه المسابقة الإضافية”.

وأضاف “أبدى الرياضيون حماسا شديدا لرغبتهم في اللعب مع مواطنيهم ونتطلع إلى مشاهدتهم يتنافسون معا في لوس انجليس”.

وستقام مسابقة الفرق المختلطة في الفترة ما بين منافسات الفردي للرجال ومنافسات الفردي للسيدات في نادي ريفييرا الريفي.