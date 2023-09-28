الخميس 13 ربيع الأول 1445 ﻫ - 28 سبتمبر 2023 |
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النجمة والعهد يعادلان الراسينغ والأنصار بالدوري اللبناني لكرة القدم

منذ 6 دقائق
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تعادل فريقا النجمة والراسينغ بنتيجة (1-1)، في المباراة التي اجريت اليوم الخميس على ملعب رشيد كرامي في طرابلس البلدي بافتتاح الجولة السادسة من الدوري اللبناني لكرة القدم.
وتقدم الراسينغ عبر حسين عز الدين (د 16)، وأدرك جوزيه ايمبالو للنجمة (84).
وهو التعثر الاول لفريق النجمة هذا الموسم بعد 5 انتصارات متتالية وبقي متصدراً بـ16 نقطة، في وقت حقق الراسينغ تعادله الثاني مقابل فوزين وخسارتين فرفع رصيده إلى 9 نقاط.

تعادل فريقا العهد حامل اللقب والأنصار بنتيجة 1-1، بقمة الجولة السادسة من الدوري اللبناني لكرة القدم، والتي أجريت على ملعب جونية البلدي.
الانصار تقدم عبر نادر مطر (45+3)، وأدرك العهد التعادل بالنيران الصديقة بهدف سجله عبدالله عيش خطأ في مرمى فريقه (72).
وهو التعادل الاول للعهد مقابل 4 انتصارات وخسارة يتيمة، وبه رفع رصيده إلى 13 نقطة بمركز الوصيف، والتعادل الرابع للأنصار مقابل فوزين وصار رصيده 10 نقاط.

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