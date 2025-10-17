الجمعة 25 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 17 أكتوبر 2025 |
النجم السابق لويس يتوقع فشل الألعاب المعززة

العداء السابق الأمريكي كارل لويس

قال العداء السابق الأمريكي كارل لويس الفائز بتسع ميداليات ذهبية أولمبية، إنه لا يعتقد أن الألعاب المعززة المثيرة للجدل ستحقق نجاحا.

وحركت الألعاب المعززة، التي يُسمح فيها للرياضيين باستخدام عقاقير محسنة للأداء لتقديم أداء “خارق”، المياه الراكدة في الرياضات التقليدية وجذبت رياضيين حائزين على ميداليات أولمبية مثل العداء الأمريكي فريد كيرلي والسباح البريطاني بن براود.

وقال لويس خلال وجوده في الهند بصفته سفيرا للعلامة التجارية لنصف ماراثون فيدانتا دلهي يوم الأحد الماضي، لرويترز “لا أعتقد أنها ستحقق نجاحًا”.

وأضاف “لا أعتقد أن الناس يريدون التخلي عن الإيمان بالأشياء الصحيحة فقط من أجل الأداء. الأمر لا يتعلق فقط بالمنافسة. فالرياضة ترتبط بالقيام بالأشياء الصحيحة”.

وكشف السباح الأسترالي كايل تشالمرز، بطل العالم ست مرات، في سبتمبر أيلول الماضي إنه رفض عرضا ماليا سخيا كان كفيلا بتغيير حياته، وقرر عدم الانضمام إلى دورة الألعاب المُعززة.

وانتقدت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (الوادا) هذه الألعاب ووصفتها بأنها “خطيرة وغير مسؤولة”، كما واجه الرياضيون الذين انضموا إليها ردود فعل حادة من المشجعين والإداريين.

ورفع القائمون على دورة الألعاب المعززة دعوى قضائية في أغسطس آب ضد الاتحاد الدولي للألعاب المائية والاتحاد الأمريكي للسباحة والوادا، مطالبين بتعويض يصل إلى 800 مليون دولار، بداعي شن حملة غير قانونية “لسحق” الحدث.

    المصدر :
  • رويترز

