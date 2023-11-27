النرويجي فوس ينضم إلى فريق إنيوس جريناديرز للدراجات

قال فريق إنيوس جريناديرز البريطاني للدراجات الاثنين إنه أضاف النرويجي توبياس فوس إلى قائمته للموسم المقبل.

وفوس، البالغ عمره 26 عاما، بطل سابق لبطولة العالم لسباق ضد الساعة وكان ينافس مع فريق جامبو-فيسما منذ ثلاث سنوات.

وقد وقع عقدا لمدة ثلاثة أعوام مع إنيوس.

وقال فوس “عندما كان عمري 14 عاما وبدأت ركوب الدراجات، أصبح إدفالد بواسون هاجن وفريق سكاي (الآن إنيوس) قدوتي وفريقي المفضل. بعد ذلك ألهمني كريس (فروم) وبرادلي (ويجينز) وجيرينت (توماس) وحلمت بالمشاركة في سباق فرنسا للدراجات.

“كل ذلك جعل إنيوس جريناديرز فريق أحلامي، لذلك كان هذا عاملا كبيرا لتوقيعي للفريق، إلى جانب إيماني بأن هذا الفريق يمكن أن يساعدني في تعزيز مسيرتي المهنية”.

وكان أفضل إنجاز له في السباقات الكبرى المركز التاسع في سباق إيطاليا عام 2021 لكنه لم يشارك بعد في سباق فرنسا للدراجات.

وقال ستيف كامينجز المدير الرياضي لإنيوس جريناديرز “يشتهر توبياس بجودته في سباقات ضد الساعة، لكن مع ما حققه في الماضي أظهر أيضا أنه قادر على المنافسة في صعود المرتفعات حقا”.