النصر السعودي يعاقب عددا من لاعبيه لأسباب "انضباطية"

كشفت تقارير صحفية سعودية اليوم الخميس، أن “نادي النصر سيعاقب عددا من لاعبيه لأسباب انضباطية”.

وذكرت صحيفة “الرياضية”، أن “إدارة الكرة في نادي النصر أبلغت لاعبي الفريق الذين عوقبوا بالخصم من رواتبهم بضرورة دفع المبالغ أو ستخصم من الراتب الشهري”.

وفرض البرتغالي لويس كاسترو، مدرب النصر، بالتنسيق مع الإيطالي جويدو فينغا، المدير التنفيذي، غرامات تأخير على اللاعبين خلال الفترة الماضية نتيجة عدم حضورهم التدريبات بمقر النادي في الأوقات المحددة.

ووصل مبلغ الخصومات الإجمالي إلى أكثر من 100 ألف دولار، شمل ذلك عددا من اللاعبين المحليين والأجانب.

ولكن هذه القائمة لم تشهد معاقبة قائد النصر ونجمه الأول البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي لم يسجل دقيقة تأخير منذ استحداث نظام الخصومات المالية.

وكان كاسترو أبعد عددا من اللاعبين الموسم الجاري عن المباريات بسبب تأخرهم عن الأوقات المحددة لحضور تدريبات الفريق.