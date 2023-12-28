الخميس 15 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 28 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

النصر السعودي يعاقب عددا من لاعبيه لأسباب "انضباطية"

منذ 35 دقيقة
نادي "النصر" السعودي

نادي "النصر" السعودي

A A A
طباعة المقال

كشفت تقارير صحفية سعودية اليوم الخميس، أن “نادي النصر سيعاقب عددا من لاعبيه لأسباب انضباطية”.

وذكرت صحيفة “الرياضية”، أن “إدارة الكرة في نادي النصر أبلغت لاعبي الفريق الذين عوقبوا بالخصم من رواتبهم بضرورة دفع المبالغ أو ستخصم من الراتب الشهري”.

وفرض البرتغالي لويس كاسترو، مدرب النصر، بالتنسيق مع الإيطالي جويدو فينغا، المدير التنفيذي، غرامات تأخير على اللاعبين خلال الفترة الماضية نتيجة عدم حضورهم التدريبات بمقر النادي في الأوقات المحددة.

ووصل مبلغ الخصومات الإجمالي إلى أكثر من 100 ألف دولار، شمل ذلك عددا من اللاعبين المحليين والأجانب.

ولكن هذه القائمة لم تشهد معاقبة قائد النصر ونجمه الأول البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي لم يسجل دقيقة تأخير منذ استحداث نظام الخصومات المالية.

وكان كاسترو أبعد عددا من اللاعبين الموسم الجاري عن المباريات بسبب تأخرهم عن الأوقات المحددة لحضور تدريبات الفريق.

    المصدر :
  • وكالات

المزيد من رياضة

لاعبو نادي تشيلسي
في الدقيقة الأخيرة.. ركلة جزاء تمنح تشيلسي الفوز على بالاس بدوري إنجلترا
لاعبو مانشستر سيتي
الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يحول تأخره إلى انتصار ويتقدم للمركز الرابع
زد إلى الصدارة بفوزه على الداخلية

الأكثر قراءة

قائد الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي
قائد الأركان الإسرائيلي: الموافقة على خطط الهجوم على لبنان "تمت"
الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو
عملية مثلثة الأضلاع بتوقيع "أميركي – إسرائيلي"
تلفريك جونية
بالفيديو.. حادث مرعب في تلفريك جونية وعالقون على ارتفاع كبير!