النصر يقسو على الاتحاد بخماسية.. رونالدو ينفرد بصدارة هدافي العالم

فاز النصر 5-2 على مستضيفه الاتحاد، في المباراة المؤجلة من الجولة 17 بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

ونجح النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الاتحاد الحالي والنصر السابق، في خطف نجومية الكلاسيكو بدون منازع؛ بسبب تأثيره الكبير على أرضية الملعب، رغم خسارة فريقه القاسية.

وسجل حمد الله هدفين في الدقيقتين “14 و51″، وتلاعب بدفاعات العالمي، بمجموعة من المراوغات، رغم أن هذا الأمر، ليس الميزة الأكبر التي يتمتع بها النجم المغربي.

ومراوغات النجم المغربي “قليل المهارة”، فضحت الضعف الكارثي لعناصر خط دفاع نادي النصر، بقيادة الثنائي علي لاجامي والإسباني إيمريك لابورت.

وأثبت الهدف الثاني الذي سجله عبد الرزاق حمد الله بـ”الرأس”، الفشل الكبير لدفاعات النصر، في التعامل مع الكرات العرضية، والتي تنذر بإمكانية خسارة نقاط عديدة في المستقبل.

وبأدائه الممتع في الكلاسيكو.. يكون حمد الله قد وجه رسالة إلى جميع الجماهير؛ سواء الاتحادية أو المنتمية للفرق المنافسة، بضرورة التوقف عن السخرية منه، أو وصفه بـ”المنتهي” والمطالبة بطرده.

ويظل حمد الله في أقل مواسمه، أفضل بكثير من زميله الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، والذي يثدم مستويات باهتة جدًا.

النصر يكسر لعنة الكلاسيكو بـ”أخطاء ساذجة”

ومن جهته، يعتبر فوز النصر على العميد الاتحادي “معنويًا” أكثر منه “فنيًا”؛ حيث نجح الفريق الأصفر، في كسر لعنة الكلاسيكو بعد 5 سنواتٍ كاملة.

العالمي لم يفز على الاتحاد منذ 21 كانون الأول/ ديسمبر 2018؛ عندما انتصر (2-1)، ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

بعد هذا الكلاسيكو.. لعب الفريقان 11 مباراة ضد بعضهما البعض؛ حيث اكتفى النصر بـ4 تعادلات، مقابل 7 هزائم؛ ليتحول الكلاسيكو إلى لعنة كبرى.

ويعود الفضل في كسر هذه اللعنة، إلى المساعدات التي قدمها نجوم الاتحاد العالميين في الأساس، إلى نادي النصر، في كلاسيكو الثلاثاء الكبير.

الهدف النصراوي الأول؛ جاء بعد أن تسبب المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، في ركلة جزاء ضد فريقه الاتحاد، بينما أحرز العالمي “الثالث”، بخطأ آخر ساذج من متوسط الميدان البرازيلي فابينيو.

فابينيو تسبب في ركلة جزاء ضد فريقه الاتحاد، فضلًا عن حصوله على كارت أحمر في نفس اللعبة؛ أنهار بعدها العميد، بشكل كامل؛ ليخسر بخماسية في النهاية.

لذلك.. إذا أراد الاتحاد، العودة إلى المنافسة من جديد، لابد أولًا أن يجد حلًا للأخطاء الساذجة التي يرتكبها نجومه، خاصة أصحاب الخبرة العالمية.

رونالدو

انفرد كريستيانو رونالدو، قائد النصر، بصدارة هدّافي 2023 بعدما تخطى الثنائي هاري كين، وكيليان مبابي، مهاجمي بايرن ميونخ، وباريس سان جيرمان، فيما ضم الاتحاد لقائمة ضحاياه في الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل رونالدو هدفين للنصر من ركلتي جزاء أمام الاتحاد مساء اليوم الثلاثاء في مباراة مؤجلة من الجولة 17 للمسابقة.

ورفع رونالدو رصيد أهدافه في عام 2023 بكل البطولات إلى 53 هدفًا، متخطيًا كين ومبابي بفارق هدف في قائمة اللاعبين الأكثر تسجيلًا في العام حول العالم.

ويتفوق الثلاثي على إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، صاحب المركز الثالث بـ50 هدفًا.

على جانب آخر، سجل رونالدو لأول مرة في مرمى الاتحاد بالدوري السعودي، ليضمه إلى قائمة ضحاياه، بعدما فشل في هز شباك العميد خلال مواجهة الدور الثاني من الموسم الماضي.

في المقابل، فشل الدون في التسجيل أمام كل من الفيحاء والهلال والتعاون والباطن.

كما سجل رونالدو هدفه رقم 19 هذا الموسم، ليعزز صدارته لقائمة هدّافي الدوري السعودي.

ماني يكسر صيامه في الدوري السعودي

كسر محترف النصر، النجم السنغالي ساديو ماني، صيامه التهديفي، وسجل أخيرا في الدوري السعودي للمحترفين (روشن)، بعد إخفاقه في 10 مباريات متتالية.

وسجل ساديو ماني الهدفين الرابع والخامس لفريقه النصر، في شباك الاتحاد، بالمباراة المؤجلة ضمن الجولة الـ17 بدوري روشن السعودي.

وأحرز ماني الهدف الرابع في الدقيقة 75، بعد انفراد تام من تاليسكا الذي مرر الكرة إليه ليسدد كرة من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك.

وجاء الهدف الخامس لماني في الدقيقة 82، بعد تمريرة رائعة من أوتافيو من خارج منطقة الجزاء إلى ساديو المنفرد بالمرمى والذي سدد الكرة داخل الشباك.

وكان آخر هدفه سجل ساديو ماني مع النصر في دوري روشن في مباراة فريقه أمام الرائد، بالجولة السادسة من البطولة.

وشارك ساديو ماني مع النصر هذا الموسم في الدوري في 17 مباراة، وسجل 8 أهداف، وصنع 4 آخرين.