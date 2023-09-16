السبت 1 ربيع الأول 1445 ﻫ - 16 سبتمبر 2023 |
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النصر يواصل انتصاراته بدوري روشن السعودي

منذ 9 دقائق
كريستيانو رونالدو وساديو ماني

كريستيانو رونالدو وساديو ماني

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تمكن النصر من الفوز على مضيفه الرائد 3 – 1 يوم السبت ضمن منافسات الجولة السادسة بدوري روشن السعودي.

وتقدم النصر عن طريق ساديو ماني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، قبل أن يضيف تاليسكا الهدف الثاني في الدقيقة 50.

وفي الدقيقة 78 سجل كريستيانو رونالدو الهدف الثالث للنصر، ليسجل محمد فوزير هدف الرائد الوحيد في الدقيقة 89.

ورفع النصر رصيده إلى 12 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد الرائد عند أربع نقاط في المركز الخامس عشر.

وضمن منافسات الجولة ذاتها، تعادل الحزم مع ضيفه الطائي 1 – 1.

وتقدم الطائي في الدقيقة 12 عن طريق بيرنارد مينساه من ضربة جزاء، قبل أن يدرك توزي التعادل للحزم بنفس الطريقة في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

ورفع الطائي رصيده إلى سبع نقاط في المركز التاسع، فيما يحتل الحزم المركز الثامن عشر والأخير برصيد ثلاث نقاط.

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