الهدافة التاريخية سينكلير تشارك في فوز كندا على أستراليا

شاركت الكندية كريستين سينكلير الهدافة التاريخية للمنتخبات في مباراة بلادها الودية أمام منتخب أستراليا النسائي لكرة القدم والتي انتهت بفوز كندا 5-صفر في لانجفورد الليلة الماضية.

وهذه هي مباراة سينكلير الدولية قبل الأخيرة مع منتخب بلادها قبل اعتزال اللعب على المستوى الدولي.

وشاركت سينكلير التي أحرزت 190 هدفا لكندا على مدار 23 عاما في المباراة بديلة لإحدى زميلاتها وتلقت تشجيعا حارا من الجمهور في المدرجات عند نزولها إلى أرض الملب.

وسيطر أصحاب الأرض على مجريات اللعب في مواجهة منتخب أستراليا الذي شهد تغييرات عديدة في المباراة الودية الأولى من مباراتين مقررتين بين المنتخبين.

وهذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها الفريقان منذ فوز أستراليا على كندا 4-صفر في كأس العالم في يوليو تموز الماضي.

وأجرى توني جوستافسون مدرب منتخب أستراليا تسعة تغييرات في التشكيلة التي فازت على تايوان في التصفيات المؤهلة للأولمبياد الشهر الماضي وبناء على ذلك شاركت تشارلي رول وسارة هانتر في التشيكلة للمرة الأولى.

ولم يسدد الضيوف أي كرة باتجاه مرمى أصحاب الأرض في الساعة الأولى من المباراة في حين سجلت الكندية نيشيل برينس هدفين في الشوط الأول قبل أن تهز كلوي لاكاسي وسيمي أووجو وأدريانا ليون الشباك في بداية الشوط الثاني.

وتراجعت الهيمنة الكندية عندما أشرك جوستافسون لاعبة مانشستر سيتي ماري فاولر ولاعبة أرسنال كيرا كوني-كروس وغيرهن من اللاعبات الدوليات صاحبات الخبرة بعد الهدف الخامس.

ولم تستقبل شباك الفريق الذي وصل إلى قبل نهائي كأس العالم أي أهداف جديدة خلال ما تبقى من زمن المباراة وسدد كرة واحدة على المرمى قرب النهاية.

وستلتقي أستراليا مع كندا مجددا الثلاثاء المقبل.

وتستعد أستراليا لمواجهة أوزبكستان في فبراير شباط المقبل في التصفيات المؤهلة للألعاب الأولمبية.

وستكون المباراة الودية في فانكوفر هي الأخيرة في مسيرة سينكلير البالغة من العمر 40 عاما مع منتخب كندا.