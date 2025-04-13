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الهداف ريتيجي يقود أتلانتا للفوز على بولونيا بالدوري الإيطالي

منذ ساعة واحدة
الدوري الإيطالي - أتالانتا ضد بولونيا

الدوري الإيطالي - أتالانتا ضد بولونيا

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سجل ماتيو ريتيجي هداف الدوري الإيطالي لكرة القدم هدفا وصنع آخر لينهي أتلانتا سلسلة هزائمه التي استمرت ثلاث مباريات بفوزه 2-صفر على بولونيا اليوم الأحد.

وبذلك عزز أتلانتا فرصه في إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى والتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

أرسل راؤول بيلانوفا تمريرة عرضية من الجهة اليمنى ليضع ريتيجي الكرة بسهولة في الشباك من مسافة قريبة مسجلا أول هدف لأتلانتا خلال أربع مباريات.

ورفع ريتيجي رصيده الشخصي إلى 23 هدفا في الموسم.

وضاعف تحرك مماثل تقدم صاحب الأرض في الدقيقة 21 إذ راوغ ريتيجي مدافع بولونيا جون لوكومي ومرر عرضية داخل منطقة الجزاء سددها ماريو باشاليتش ببراعة في المرمى.

وصعد أتلانتا إلى المركز الثالث في الترتيب متقدما بنقطتين على يوفنتوس، وأربع نقاط على بولونيا صاحب المركز الخامس الذي تكبد أول خسارة له في سبع مباريات بالدوري.

    المصدر :
  • رويترز

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