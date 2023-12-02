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الهلال يحطم أسطورة رونالدو بـ "ثلاثية نظيفة"

منذ 13 دقيقة
آخر تحديث: 2 - ديسمبر - 2023 11:10 صباحًا
كريستيانو رونالدو وساديو ماني

كريستيانو رونالدو وساديو ماني

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فاز فريق الهلال السعودي لكرة القدم بقيادة الثنائي الصربي سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش وألكسندر ميتروفيتش على حساب نظيره النصر بثلاثية نظيفة في مباراة مثيرة الجمعة، في قمة منافسات المرحلة الخامسة عشرة من الدوري السعودي في كرة القدم.

وكانت هذه المباراة الأخيرة على ملعب الملك فهد الدولي، الذي سيُغلق لأعمال التحسينات حتى العام 2026، استعدادا لاستضافة السعودية لكأس آسيا 2027.

وافتتح سافيتش التسجيل للهلال (64)، قبل أن يضيف ميتروفيتش (89 و90+2) هدفين آخرين.

وبهذا الفوز، ابتعد الهلال بالصدارة ورفع رصيده إلى النقطة 41، فيما تجمّد رصيد النصر عند 34 نقطة في المركز الثاني.

وإذ ألغى حكم الفيديو المساعد (في إيه آر) هدفا للنصر سجله البرتغالي كريستيانو رونالدو (75) بداعي التسلل، كانت للهلال بطاقة حمراء بطرد مدافعه علي البليهي في الدقيقة 90+4.

وحرص رئيس نادي الهلال، فهد بن نافل، على النزول إلى غرفة ملابس اللاعبين ليهنئهم على الفوز العريض على الغريم التقليدي والاحتفاظ بصدارة الدوري.

وانتشر على المواقع الاجتماعية مقطع فيديو لرئيس الهلال مع اللاعبين، الذين طالبوه بمكافأة مجزية وظلوا يهتفون برقم “100”.

 

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