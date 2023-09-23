الهولندي فرستابن أول المنطلقين بجائزة اليابان الكبرى

حسم الهولندي ماكس فرستابن متصدر الترتيب العام مركز أول المنطلقين بجائزة اليابان الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات السبت بينما جاء أوسكار بياستري سائق مكلارين في المركز الثاني.

وحل لاندو نوريس سائق مكلارين في المركز الثالث، متفوقا على شارل لوكلير سائق فيراري في المركز الرابع.

واحتل المكسيكي سيرجيو بيريز زميل فرستابن وأقرب ملاحقيه في الترتيب العام بفارق 151 نقطة، المركز الخامس.

ويستعد رد بول للاحتفاظ بلقب الصانعين غدا الأحد 24\9\2023 بينما سيتعين على فرستابن الانتظار على الأقل حتى السباق المقبل في قطر لحسم لقبه الثالث.