اليابان تفوز على كندا وتبلغ نهائيات كأس بيلي جين كينج للتنس

تأهلت اليابان لنهائيات كأس بيلي جين كينج للتنس للمرة الثانية على التوالي بفوزها 2-1 على كندا، بطلة عام 2023، بفضل انتصار لاعبتيها إينا شيبهارا وشوكو أوياما 6-3 و5-7 و6-2 على كيلا كروس وريبيكا مارينو في مباراة الزوجي الفاصلة اليوم الأحد.

حسمت شيبهارا وأوياما المجموعة الأولى بسهولة 6-3 بعد أن كسرتا إرسال منافسيتهما مرتين لتتقدما 3-صفر.

وعادت كروس ومارينو بقوة في المجموعة الثانية لتفوزا 7-5 وتعادلا النتيجة قبل أن تسيطر اللاعبتان اليابانيتان على المجموعة الثالثة.

وفازت الكندية فيكتوريا مبوكو (18 عاما) على اليابانية إينا شيبهارا 6-4 و6-7 و7-5 في مباراة افتتاحية ماراثونية.

وأطلقت مبوكو ثمانية إرسالات ساحقة لتفوز بالمجموعة الأولى بعد أن تقدمت 2-صفر.

وعوضت شيبهارا تأخرها في المجموعة الثانية وأنقذت ثلاث نقاط لحسم المباراة في الشوط الفاصل لتتمكن من إنهائها لصالحها وتعادل النتيجة.

وتأخرت مبوكو في المجموعة الفاصلة لكنها عوضت تأخرها لتتعادل 4-4 وبعد إهدار ثلاث نقاط أخرى لإنهاء المباراة تمكنت من الفوز بضربة أمامية ناجحة.

وفازت مويوكا أوتشيجيما، المصنفة الأولى في اليابان، بسهولة على مارينا ستاكوسيتش 6-3 و6-3 في غضون ساعة و15 دقيقة ليتعادل الفريقان 1-1 وتصبح مباراة الزوجي مواجهة فاصلة.

فازت أوتشيجيما، المصنفة الأعلى بواقع 77 مركزا، بثلاث عشرة نقطة متتالية لتحسم المجموعة الافتتاحية في ما يزيد قليلا عن 30 دقيقة بضربة قصيرة متقنة خلف الشبكة.

وبعد أن أنقذت ستاكوسيتش نقطتين لكسر إرسالها في بداية المجموعة الثانية انتفضت أوتشيجيما لتتقدم 4-2 وتحسم الفوز وسط جمهور بلدها المتحمس.