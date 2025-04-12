اليابان تنهي مسيرة رومانيا في كأس بيلي جين كينج للتنس

فازت مويوكا أوتشيجيما‭ ‬المصنفة الأولى في اليابان على الرومانية أنكا تودوني ضمن المجموعة الأولى من تصفيات كأس بيلي جين كينج للتنس اليوم السبت لتبدد آمال رومانيا في التأهل للنهائيات.

وكانت إينا شيبهارا قد منحت اليابان بداية رائعة بفوزها على ميريام بولجارو 7-5 و6-2، بينما تغلبت أوتشيجيما على تودوني 3-6 و7-6 و6-2 في ساعتين ونصف في طوكيو لتتأهل لمواجهة كندا الحاسمة غدا الأحد.

كسرت تودوني إرسال أوتشيجيما مرتين في المجموعة الأولى وتقدمت في معظم فترات المجموعة الثانية قبل أن تستعيد أوتشيجيما إرسالها وتفرض شوطا فاصلا.

سيطرت أوتشيجيما على المجموعة الثالثة وكسرت إرسال تودوني مرتين لتحسم الفوز بالمباراة.

وحققت شيبهارا التقدم لليابان لتسعد الجماهير المحلية إذ فازت بالمجموعة الأولى ثم كسرت إرسال بولجارو مرتين في الثانية.