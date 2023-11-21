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اليونان تفرض التعادل على فرنسا وتحرم فريق المدرب ديشان من العلامة الكاملة

منذ 37 دقيقة
المنتخب الفرنسي

المنتخب الفرنسي

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عدلت اليونان تأخرها بهدف لتفرض التعادل 2-2 على فرنسا في آخر مبارياتها بالمجموعة الثانية في تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 اليوم الثلاثاء لتحرم فريق المدرب ديدييه ديشان من تحقيق العلامة الكاملة في مشوار التصفيات.

صنع أوليفييه جيرو الهدف الأول لراندال كولو مواني قبل نهاية الشوط الأول قبل أن تتعادل اليونان في الدقيقة 56 عبر لاعب الوسط أناستاسيوس باكاسيتاس ومنح فوتيس أيوانيديس التقدم لأصحاب الأرض بعد خمس دقائق.

وأدرك يوسف فوفانا التعادل لفرنسا بتسديدة قوية من مسافة بعيدة في الدقيقة 74 بينما اعتقد كينجسلي كومان أنه سجل هدف الفوز لكن حكم الفيديو المساعد أظهر أن محاولته لم تتجاوز خط المرمى بالكامل.

ولم يكن للمباراة أهمية كبرى للفريقين بعد أن حصلت فرنسا، التي أنهت التصفيات بسبعة انتصارات وتعادل واحد، وهولندا على المركزين الأول والثاني ليتأهلا للنهائيات بينما ستخوض اليونان صاحبة المركز الثالث الملحق.

    المصدر :
  • رويترز

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