اليويفا: لا تغيير في نظام دوري الأبطال بعد محادثات مع مروجي دوري السوبر

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) اليوم الخميس إنه أجرى مناقشات غير رسمية مع شركة (إيه 22) للتطوير الرياضي، التي تقف وراء خطط إعادة إطلاق دوري السوبر الأوروبي، لكنه شدد على أنه لا يتم النظر في أي تغيير في نظام بطولته الأعرق للأندية.

وأبلغ اليويفا رويترز “يمكننا تأكيد التقارير التي تفيد بأن (الأمين العام لليويفا) السيد ثيودور تيودوريديس التقى (المؤسس المشارك لشركة إيه 22) السيد أنس لغراري في عدة مناسبات في أماكن عامة. لم تسفر هذه المحادثات عن أي نتائج رسمية.

“نؤكد بشكل قاطع أنه لا توجد أي خطط لتغيير نظام دوري أبطال أوروبا”.

وذكرت تقارير إعلامية في وقت سابق من اليوم الخميس أن شركة إيه22 دخلت في محادثات استكشافية مع مسؤولي اليويفا لمناقشة إطار محتمل لمسابقة جديدة.

وقالت التقارير إن شركة إيه 22 تروج لمفهوم “الدوري الموحد” الذي يضم 96 ناديا موزعين على أربع درجات مع نظام الصعود والهبوط، وتأمل في الحصول على اعتراف اليويفا بالمشروع.

وقدمت شركة إيه 22 الخطة على أنها بديل قائم على الجدارة وصديق للجماهير مقارنة بالبطولات الحالية، واعدة ببث مجاني للمباريات وإتاحة أكبر للفرق الصغيرة.

وذكرت التقارير أن الرئيس التنفيذي لشركة إيه 22 بيرند رايشارت والمؤسس المشارك أنس لغراري سعيا إلى تقديم المقترح باعتباره مكملا لمسابقات الدوري المحلية وليس منافسا مباشرا لبطولات اليويفا.

ومع ذلك، فقد عارضت الهيئات الكروية ومسابقات الدوري المحلية الفكرة باستمرار، محذرة من أنها ربما تقوض هرم كرة القدم الأوروبية.

وانهار مشروع دوري السوبر الأصلي في عام 2021 بعد رد فعل عنيف من الجماهير والحكومات والمجتمع الكروي بشكل عام.

ووقع 12 ناديا كبيرا في البداية على البطولة الانفصالية التي كانت ستضمن لهم عضوية دائمة، لكن تسعة منها انسحبوا بسرعة.

وأعادت شركة إيه 22 إطلاق الفكرة لاحقا بعد أن قضت محكمة العدل الأوروبية في عام 2023 بأن قيود اليويفا على البطولات المنافسة ربما تنتهك قانون المنافسة في الاتحاد الأوروبي.