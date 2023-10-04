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عرض مشترك بين إيطاليا وتركيا لاستضافة بطولة أوروبا 2032

منذ 39 دقيقة
آخر تحديث: 4 - أكتوبر - 2023 1:40 مساءً
شعار اليويفا

شعار اليويفا

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قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) الأربعاء إنه تلقى طلبا من إيطاليا وتركيا لدمج عرضيهما في ملف واحد مشترك لاستضافة بطولة أوروبا 2032 ليصبح العرض المشترك من بريطانيا وأيرلندا الوحيد لتنظيم نسخة 2028.

وقال اليويفا في بيان “تحديد الفائز باستضافة البطولتين لا يزال يتطلب موافقة اللجنة التنفيذية في اجتماعها في نيون في العاشر من أكتوبر”.

وقدمت إنجلترا وأيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا واسكتلندا وويلز عرضا مشتركا لتنظيم نسخة 2028. ولم يجد هذا العرض منافسا بعد انسحاب تركيا من السباق للتركيز على عرضها المشترك مع إيطاليا لاستضافة بطولة أوروبا 2032.

وقال الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم “نتطلع لتقديم عرضنا إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في العاشر من أكتوبر. نعيش أجواء مثيرة ونملك ملفا مقنعا للغاية بشأن بطولة أوروبا 2028 لعرضه على اليويفا”.

    المصدر :
  • رويترز

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