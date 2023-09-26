اليويفا يستعد لإعادة الفرق الروسية للشباب لمنافسته

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) الثلاثاء، عقب اجتماع لجنته التنفيذية في ليماسول بقبرص، إنه سيبحث الخيارات المتاحة أمام عودة فرق الشباب الروسية إلى المنافسات للمرة الأولى منذ غزو البلاد لأوكرانيا.

وبعد الغزو الذي تسميه موسكو “عملية عسكرية خاصة”، قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) في فبراير\شباط 2022 إيقاف جميع الفرق الروسية، سواء الوطنية أو الأندية، عن المشاركة في مسابقاتها.

كما ألغى اليويفا شراكته مع شركة الطاقة الروسية جازبروم.

وقال اليويفا في بيان الثلاثاء 26\9\2023 إنه “يدرك أنه لا ينبغي معاقبة الأطفال على أفعال تقع مسؤوليتها حصريا على البالغين…

“لهذه الأسباب، قررت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم إعادة الفرق الروسية التي تضم لاعبين صغار إلى مسابقاتها خلال هذا الموسم.

“طلبت اللجنة التنفيذية من إدارة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اقتراح حل فني من شأنه السماح بإعادة منتخبات روسيا تحت 17 عاما (سواء الفتيات او الشباب) حتى بعد إجراء القرعة بالفعل”.

وأضاف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن مباريات الفرق الروسية ستقام خارج روسيا ولن تتضمن رفع علم البلاد أو عزف نشيدها الوطني أو ارتداء الزي الوطني”.

وقال ألكسندر تشيفرين رئيس اليويفا”… من خلال منع الأطفال من المشاركة في مسابقاتنا، فإننا لا نفشل فقط في الاعتراف بحقوقهم الأساسية ودعمها في اطار تطورهم الشامل، ولكننا نمارس التمييز بشكل مباشر ضدهم”.