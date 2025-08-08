اليويفا يعاقب برشلونة بقسوة.. غرامات فادحة وإيقاف لفليك ومساعده

قالت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) اليوم الجمعة إنها غرمت كلا من مدرب برشلونة هانز فليك ومساعده ماركوس سورج 20 ألف يورو (23320 دولار أمريكي) مع إيقافهما لمباراة واحدة في مسابقات الأندية الأوروبية، بتهمة سوء التصرف.

وأبدى فليك حالة من الغضب إزاء عدد من قرارات الحكم خلال خسارة فريقه 4-3 أمام إنتر ميلان بقبل نهائي دوري الأبطال في مايو أيار، والتي حرمت الفريق من الوصول لنهائي البطولة لأول مرة منذ عقد من الزمان.

وستدخل العقوبات حيز التنفيذ على الفور، وهو ما يعني إيقاف فليك وسورج في المباراة الأولى لبرشلونة في دوري الأبطال هذا الموسم.

وفي قرار منفصل، فرض اليويفا غرامة قيمتها خمسة آلاف يورو على كل من مهاجمي برشلونة الأمين جمال وروبرت ليفاندوفسكي لعدم امتثالهما لتعليمات مسؤول مكافحة المنشطات في نفس المباراة.

وفُرضت غرامة بقيمة 5250 يورو على برشلونة لقيام جماهيره بإلقاء أشياء إلى الملعب وغرامة بقيمة 2500 يورو لإشعال الألعاب النارية خلال المباراة.

وجرى تغريم إنتر 22 ألف يورو بداعي قيام جماهيره بإغلاق الممرات العامة و11500 يورو بسبب إشعال ألعاب نارية.

(الدولار = 0.8576 يورو).