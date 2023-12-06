اليويفا يشكل لجنة لدراسة إصابات الرباط الصليبي للاعبات كرة القدم

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا” اليوم الأربعاء،‭ ‬أنه “شكل لجنة من الخبراء في مجال صحة السيدات بهدف الوصول لفهم أعمق لإصابات الرباط الصليبي الأمامي وحدوثها على صعيد كرة القدم للسيدات”.

وبدأت اللجنة في إعداد استبيان للتوعية بإصابات الرباط الصليبي الأمامي لجميع أعضاء مجتمع كرة القدم للسيدات بهدف جمع أفكار تحليلات عن طبيعة تلك الإصابة.

وقال‭‬‬ مدير اللجنة الطبية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، زوران بهتياريفيتش: “معالجة انتشار إصابات الرباط الصليبي الأمامي في كرة القدم للسيدات أمر بالغ الأهمية لرفاهية الرياضيات والنهوض بالرياضة”.

وغابت عدة لاعبات، بما في ذلك الثنائي الإنكليزي المؤلف من ليا ويليامسون وبيث ميد، عن كأس العالم للسيدات في وقت سابق من هذا العام بسبب إصابات خطيرة.

وستكون المبادرة جزءا من حملة توعية أوسع حول إصابات الرباط الصليبي الأمامي ومن المقرر أن تبدأ في النصف الأخير من عام 2024.