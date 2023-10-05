انتكاسة كبيرة لبرشلونة.. ليفاندوفسكي خارج التشكيلة بعد التواء في الكاحل

أعلن نادي برشلونة، حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس، أنّ مهاجمه البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي، سيغيب عن التشكيلة لمدة لم تحدد، نتيجة إصابته بالتواء في الكاحل خلال المواجهة مع بورتو البرتغالي في دوري أبطال أوروبا، الليلة الماضية.

وتعرض ليفاندوفسكي (35 عامًا) للإصابة خلال التحام مع ديفيد كارو لاعب بورتو في الشوط الأول من المباراة، التي انتهت بفوز النادي الكتالوني 1-صفر في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وتمثل الإصابة انتكاسة كبيرة لبرشلونة، ثاني ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطة وحيدة عن ريال مدريد، بعد أول ثماني جولات من الموسم.

وسيلتقي برشلونة في ملعبه مع ريال مدريد في قمة محلية في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وقال برشلونة في بيان: “كشفت الفحوص التي خضع لها روبرت ليفاندوفسكي صباح اليوم الخميس، عن إصابته بالتواء في الكاحل الأيسر، ومن ثم فإنه سيغيب عن الملاعب حتى تعافيه من الإصابة”.

ويتصدر ليفاندوفسكي قائمة هدافي برشلونة هذا الموسم بخمسة أهداف إلى جانب مساهمته في ثلاث فرص للتهديف.

وسيلتقي برشلونة في الجولة المقبلة من الدوري الإسباني مع غرناطة الأحد المقبل.