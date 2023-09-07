انسحاب سينر وبريتيني من الفريق الإيطالي في كأس ديفيز للتنس

تعرضت آمال إيطاليا في كأس ديفيز للتنس لضربة قوية الخميس بعد انسحاب يانيك سينر وماتيو بريتيني من تشكيلة الفريق في دور المجموعات الذي سيقام هذا الشهر.

وعانى سينر المصنف السادس عالميا من شد عضلي خلال خسارته 6-4 و3-6 و6-2 و4-6 و6-3 أمام ألكسندر زفيريف في بطولة أمريكا المفتوحة في وقت سابق هذا الأسبوع.

وقال سينر في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر “لسوء الحظ لم يكن لدي الوقت الكافي للتعافي بعد موسم البطولات الأمريكية ولسوء الحظ لن أتمكن من أن اشكل جزءا من الفريق في بولونيا”.

وأضاف “إنه لشرف لي دوما أن ألعب باسم بلادي وأنا مقتنع بأنني سأعود إلى اللعب مع الفريق الوطني قريبا”.

وستلعب إيطاليا أيضا بدون بريتيني الذي اضطر للانسحاب من مباراته في الدور الثاني لبطولة أمريكا المفتوحة أمام أرتور ريندركنيش بعد سقوطه وتعرضه لإصابة في الكاحل.

وقال فيليبو فولاندري كابتن الفريق الإيطالي “نتمنى الشفاء العاجل ليانيك، نعلم مدى اهتمامه بكأس ديفيز. لقد أثبت ذلك بالفعل”.

وأضاف “ماتيو كان سيء الحظ مرة أخرى رغم أنه بات متاحا لنا تماما.

“كان يتطلع لخوض هذه المهمة لأنه كان يعلم أن هذا سيفيده، ونحن أيضا ننتظره للتحديات القادمة”.

وقال الاتحاد الإيطالي للتنس إن الفريق سيضم لورينتسو موسيتي ولورينتسو سونيجو وسيموني بوليلي وأندريا فافاسوري وماتيو أرنالدي الذي وصل إلى دور الستة عشر في بطولة أمريكا المفتوحة.

وستلعب إيطاليا مع كندا وتشيلي مع السويد في المجموعة الأولى في بولونيا في الفترة من 12 إلى 17 سبتمبر أيلول الجاري.