انسحاب كينيدي بطلة القفز بالزانة من بطولة العالم في طوكيو

انسحبت الأسترالية نينا كينيدي البطلة الأولمبية وبطلة العالم في القفز بالزانة من بطولة العالم لألعاب القوى التي تقام هذا الشهر في طوكيو بسبب إصابة في الساق.

وخضعت كينيدي التي أصبحت أول أسترالية تفوز بالذهبية الأولمبية في ألعاب القوى على المضمار في باريس العام الماضي، لجراحة في عضلات الفخذ الخلفية بعد ثلاث إصابات في ستة أسابيع.

ورغم عدم مشاركتها في أي منافسات منذ سبتمبر أيلول من العام الماضي، فإن كينيدي قالت الأسبوع الماضي إنها مصممة على الدفاع عن لقبها في اليابان بعدما تلقت بطاقة دعوة.

لكنها تعرضت لانتكاسة أخرى، مما أجبرها على إعادة التفكير في الأمر.

وكتبت اللاعبة (28 عاما) في منشور على إنستجرام اليوم الجمعة “ليست هذه الأخبار التي أرغب في مشاركتها”.

وأضافت “تعرضت لإجهاد عضلي في ساقي في إحدى الحصص التدريبية الأخيرة قبل بطولة العالم (ليس بالقرب من موقع الجراحة، وهو أمر جيد). يؤسفني إعلان انسحابي من بطولة العالم”.

وتابعت “على الرغم من شعوري بخيبة أمل، فإنني فخورة بنفسي لمحاولتي العودة ووضع نفسي في أفضل وضع للقفز عاليا في بطولة العالم”.

وأكملت “أستطيع أن أقول بصدق إنني بذلت قصارى جهدي، وحاولت جاهدة، وهذا بحد ذاته مقياس للنجاح. قد تكون الرياضة قاسية، لكن الإصابات جزء من الرحلة، وهذا أمر طبيعي”.

وقفزت كينيدي بارتفاع 4.90 متر لتفوز باللقب العالمي في بودابست عام 2023، وهو نفس الارتفاع الذي فازت به بذهبية الألعاب الأولمبية في باريس العام الماضي. فيما كان أفضل رقم شخصي لها هو 4.91 متر.