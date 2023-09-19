انضمام لاعبات من تشكيلة إسبانيا بطلة العالم لخوض معسكر وسط تهديدات

انضمت بعض لاعبات المنتخب الإسباني الفائز بكأس العالم لكرة القدم للسيدات إلى معسكر تدريبي الثلاثاء بعد تهديداتهن بمقاطعة المنتخب الوطني احتجاجا على التمييز الجنسي وعدم المساواة.

وسبق أن قالت ميسا رودريجيز وأولجا كارمونا وأويهاني هرنانديز وإيفا نافارو وتيري أبييرا إنهن لن يلعبن للمنتخب الإسباني حتى تحدث تغييرات في الاتحاد الإسباني، لكنهن وصلن الفندق بجوار مطار مدريد.

وانضمت اللاعبات الخمس إلى تشكيلة إسبانيا قبل خوض مباراة في دوري الأمم الأوروبية أمام السويد الجمعة، ووقع عليهن الاختيار من المدربة مونتسي تومي رغم بيانهن الأسبوع الماضي للمطالبة برحيل المزيد من الأشخاص في الاتحاد الإسباني بعد لويس روبياليس رئيس الاتحاد وخورخي بيلدا المدرب السابق الفائز بكأس العالم.

وأمس الاثنين 18\9\2023 اتهمت جيني إيرموسو، التي كان محور الحديث في فضيحة قبلة في فمها من روبياليس خلال مراسم استلام ميداليات الفوز بكأس العالم، الاتحاد الإسباني بمحاولة تقسيم اللاعبات والتلاعب بهن.

وقالت إيرموسو إن الاتحاد فعل ذلك عن طريق تهديد اللاعبات باتخاذ إجراءات قانونية وفرض غرامات مالية في حال رفض اللعب.

ووفقا لقانون الرياضة الإسباني، فإن غرامة رفض اللعب مع المنتخب الوطني تبلغ 30 ألف يورو (32 ألف دولار)، إلى جانب إيقاف رخصة اللعب الصادرة من الاتحاد المحلي لفترة تتراوح بين عامين و15 عاما.

وقال مصدران مقربان من اللاعبات إنه من المتوقع حضور كل أفراد التشكيلة في ظل تعرضهن لتهديدات.

وردا على سؤال حول مدى سعادتها باختيارها لتشكيلة إسبانيا، قالت ميسا رودريجيز عند وصولها إلى الفندق “لا”.

ولم تكن إيرموسو ضمن التشكيلة التي أعلنتها مونتسي تومي الاثنين وتضم 15 لاعبة من أصل 23 لاعبة نجحن في حصد لقب كأس العالم.