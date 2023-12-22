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انطلاق الموسم الجديد للدوري الإنجليزي في 17 أغسطس

منذ 8 دقائق
آخر تحديث: 22 - ديسمبر - 2023 7:32 مساءً
الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي

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قالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الجمعة إن موسم 2024-2025 سينطلق في 17 أغسطس\آب أي بعد 90 يوما من انتهاء الموسم الحالي.

ويبدأ الموسم الجديد بعد ما يزيد قليلا عن شهر من نهائي بطولة أوروبا في 14 يوليو تموز.

وتقام الجولة الأخيرة لموسم المقبل في 25 مايو\أيار 2025 ولن تكون هناك مباراة عشية عيد الميلاد بعد ردود الفعل العنيفة هذا الموسم.

وقالت رابطة الدوري في بيان “تماشيا مع التزاماتنا السابقة للأندية لمعالجة الجدول المزدحم خلال عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة سيتم اتخاذ الترتيبات للسماح بمزيد من وقت الراحة خلال ثلاث جولات في فترة عيد الميلاد مع عدم لعب أي ناد خلال 60 ساعة من مباراة لأخرى.

“لن تكون هناك مباراة في 24 ديسمبر 2024”.

ويحل تشيلسي ضيفا على ولفرهامبتون واندرارز يوم الأحد وكان مدرب النادي اللندني ماوريسيو بوكيتينو من بين أولئك الذين أعربوا عن إحباطهم بشأن اللعب عشية عيد الميلاد.

    المصدر :
  • رويترز

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